Впервые с начала большой войны украинский банк привлек иностранного инвестора
Фонд Good Growth Fund (DGGF), управляемый консорциумом Triple Jump и PwC от имени правительства Нидерландов, стал акционером Банка Львов. Объем капитала, инвестированного фондом, составляет 4,5 млн евро, сообщила пресс-служба украинского финучреждения.
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"Это важное событие для Банка Львов, поскольку впервые с начала полномасштабной войны иностранный инвестор обратился к НБУ и получил разрешение на существенное участие в капитале", – говорится в сообщении.
СправкаGood Growth Fund – нидерландский государственный инвестиционный фонд, работающий в 73 странах мира, инвестирует более 50 проектов и привлек почти 400 млн евро капитала. Цель деятельности фонда – инвестирование в малый и средний бизнес по всему миру.
Банк Львов позиционирует себя как банк для малого и среднего бизнеса в западном регионе Украины. К концу 2023 года занимал 30-е место среди 64 банков по активам (252 млн евро). Кредитный портфель банка составлял 170 млн евро.
Общий прирост капитала Банка Львов составил 5,5 млн евро. Кроме DGGF, 1 млн евро внес крупнейший текущий акционер банка, швейцарская компания responsAbility Participations.
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