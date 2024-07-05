Впервые с начала большой войны украинский банк привлек иностранного инвестора

Фото: Банк Львов

Фонд Good Growth Fund (DGGF), управляемый консорциумом Triple Jump и PwC от имени правительства Нидерландов, стал акционером Банка Львов. Объем капитала, инвестированного фондом, составляет 4,5 млн евро, сообщила пресс-служба украинского финучреждения.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Это важное событие для Банка Львов, поскольку впервые с начала полномасштабной войны иностранный инвестор обратился к НБУ и получил разрешение на существенное участие в капитале", – говорится в сообщении.

Справка Good Growth Fund – нидерландский государственный инвестиционный фонд, работающий в 73 странах мира, инвестирует более 50 проектов и привлек почти 400 млн евро капитала. Цель деятельности фонда – инвестирование в малый и средний бизнес по всему миру.



Банк Львов позиционирует себя как банк для малого и среднего бизнеса в западном регионе Украины. К концу 2023 года занимал 30-е место среди 64 банков по активам (252 млн евро). Кредитный портфель банка составлял 170 млн евро. – нидерландский государственный инвестиционный фонд, работающий в 73 странах мира, инвестирует более 50 проектов и привлек почти 400 млн евро капитала. Цель деятельности фонда – инвестирование в малый и средний бизнес по всему миру.позиционирует себя как банк для малого и среднего бизнеса в западном регионе Украины. К концу 2023 года занимал 30-е место среди 64 банков по активам (252 млн евро). Кредитный портфель банка составлял 170 млн евро.

Общий прирост капитала Банка Львов составил 5,5 млн евро. Кроме DGGF, 1 млн евро внес крупнейший текущий акционер банка, швейцарская компания responsAbility Participations.