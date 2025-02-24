Польський суд передав акції контролера Ідея Банку під зовнішнє управління

Фото: Ідея Банк / Facebook

Польський суд 14 лютого призначив управителя для акцій бізнесмена Лукаша Чарнецького в фінансовому холдингу Getin Holding, що володіє 100% українського Ідея Банку. Про це пише Puls Biznesu.

Управитель може здійснювати права щодо 20,5 млн акцій (10,79%) Getin Holding, які безпосередньо належать бізнесмену, та 64,8 млн акцій (34,17%), які опосередковано контролюються ним через нідерландську інвестиційну компанію LC Corp.

Клопотання про призначення управителя надійшло від Марціна Кубічека, арбітражного керуючого майном збанкрутілого Idea Bank (Польща), який стверджує, що це рішення наближає його до отримання реальних коштів для задоволення вимог кредиторів банку. Значну їх частину становлять власники облігацій GetBack (польська компанія з управління боргами, яка збанкрутувала у 2018 році через фінансові махінації), які купували цінні папери через Idea Bank.

Ринкова вартість пакета акцій Getin Holding становить 57 млн злотих (приблизно $14 мільйонів). Найціннішим активом холдингу є Ідея Банк Україна, який незабаром може перейти у власність до Сергія Тігіпка. Триває процес його продажу, а до кінця лютого встановлено термін для виконання однієї з попередніх умов, необхідних для завершення вже підписаної угоди про продаж.

Від Лешека Чарнецького та LC Corp через суд також вимагають спільної виплати майже 1 млрд злотих (близько $250 мільйонів) на користь збанкрутілого банку. Ця вимога пов'язана з втратою вартості акцій VB Leasing (колишня лізингова компанія групи) та незаконним отриманням понад 100 млн злотих (приблизно $25 мільйонів) дивідендів.

Ця справа є частиною більшого скандалу в польському фінансовому секторі, пов'язаного з крахом кількох фінансових установ, підконтрольних Лешеку Чарнецькому, одному з найвідоміших польських бізнесменів.