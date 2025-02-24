Польский суд передал акции контролера Идея Банка под внешнее управление

Фото: Идея Банк / Facebook

Польский суд 14 февраля назначил управляющего для акций бизнесмена Лукаша Чарнецкого в финансовом холдинге Getin Holding, владеющего 100% украинского Идея Банка. Об этом пишет Puls Biznesu.

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Управляющий может осуществлять права относительно 20,5 млн акций (10,79%) Getin Holding, непосредственно принадлежащих бизнесмену, и 64,8 млн акций (34,17%), которые косвенно контролируются им через нидерландскую инвестиционную компанию LC Corp.

Ходатайство о назначении управляющего поступило от Марцина Кубичека, арбитражного управляющего имуществом обанкротившегося Idea Bank (Польша), утверждающего, что это решение приближает его к получению реальных средств для удовлетворения требований кредиторов банка. Значительную их часть составляют владельцы облигаций GetBack (польская компания по управлению долгами, обанкротившаяся в 2018 году из-за финансовых махинации), покупавших ценные бумаги через Idea Bank.

Рыночная стоимость пакета акций Getin Holding составляет 57 млн злотых (примерно $14 миллионов). Самым ценным активом холдинга является Идея Банк Украина, который скоро может перейти в собственность к Сергею Тигипко. Продолжается процесс его продажи, а до конца февраля установлен срок для выполнения одного из предварительных условий, необходимых для завершения уже подписанного соглашения о продаже.

От Лешека Чарнецкого и LC Corp через суд также требуют общей выплаты почти 1 млрд злотых (около $250 миллионов) в пользу обанкротившегося банка. Это требование связано с потерей стоимости акций VB Leasing (бывшая лизинговая компания группы) и незаконным получением более 100 млн злотых (примерно $25 миллионов) дивидендов.

Это дело является частью большого скандала в польском финансовом секторе, связанного с крахом нескольких финансовых учреждений, подконтрольных Лешеку Чарнецкому, одному из самых известных польских бизнесменов.