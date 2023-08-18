ПриватБанк на сім годин відключить Приват24, банкомати та операції з картками
18.08.2023, 15:47
Фото: ЕРА
Державний ПриватБанк у ніч на 19 серпня проведе регламентні роботи своїх систем та сервісів, щоб підвищити якість та безпеку платежів. Про це повідомляє пресслужба банку.
Роботи заплановані з 00:30 до 7:30.
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Тимчасово можуть бути недоступні операції з картками, Приват24, також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
"Якщо ви повинні зробити важливі покупки та перекази в пізню годину, врахуйте інтервал проведення робіт", – попереджають у ПриватБанку.
Клієнти ПриватБанку здійснюють у середньому понад 1 млн платежів на годину, це майже 50 000 платежів щохвилини.
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