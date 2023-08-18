ПриватБанк на семь часов отключит Приват24, банкоматы и операции с карточками

Государственный ПриватБанк в ночь на 19 августа проведет регламентные работы своих систем и сервисов, чтобы повысить качество и безопасность платежей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Работы запланированы с 00:30 до 7:30.

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Временно могут быть недоступны операции с карточками, Приват24, также "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

"Если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите интервал проведения работ", — предупреждают в ПриватБанке.

Клиенты ПриватБанка совершают среднем более 1 млн платежей в час, это почти 50 000 платежей ежеминутно.

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