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ПриватБанк звинуватив Боголюбова у затягуванні позову про націоналізацію: справу мають закрити

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10.07.2023, 15:08
ПриватБанк звинуватив Боголюбова у затягуванні позову про націоналізацію: справу мають закрити - Фото
Фото: Depositphotos

Господарський суд Києва 10 липня відклав розгляд справи за позовом Геннадія Боголюбова щодо оскарження націоналізації ПриватБанку. Про це повідомила пресслужба фінустанови.

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Справу перенесли на 8 серпня, аргументувавши зміною позивачем представника, який нібито не встиг ознайомитися з матеріалами справи.

У банку поскаржилися на затягування справи Боголюбовим.

"Судове засідання вкотре відкладається через дії позивача. Це свідчить лише про маніпуляції з боку позивача, який вже два роки вчиняє процесуальні диверсії до державного банку", – йдеться у заяві ПриватБанку.

Колишні власники вже сім років не полишають спроб скасувати націоналізацію ПриватБанку, хоча до цієї справи має застосовуватися так званий "антиколомойський закон" – господарські суди перших інстанцій зобов’язані брати до уваги висновки Верховного Суду та закривати провадження.

Орієнтиром для судів перших інстанцій є рішення Верховного Суду у подібних справах, наголосив ПриватБанк. Йдеться про справи за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета та компанії Birgminton Investing, які намагалися оскаржити договір купівлі-продажу акцій, укладений в процесі націоналізації ПриватБанку.

  • 4 липня 2023 року Верховний суд відмовив СК "Інгосстрах", пов'язаній з колишніми власниками ПриватБанку, у стягненні з банку 209,5 млн грн.
Віра Касіян
ПриватБанкнаціоналізаціягеннадій боголюбов
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