ПриватБанк обвинил Боголюбова в затягивании иска о национализации: дело должны закрыть

Хозяйственный суд Киева 10 июля отложил рассмотрение дела по иску Геннадия Боголюбова об обжаловании национализации ПриватБанка. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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Дело перенесли на 8 августа, аргументировав сменой истцом представителя, якобы не успевшего ознакомиться с материалами дела.

В банке пожаловались на затягивание дела Боголюбовым.

"Судебное заседание в очередной раз откладывается из-за действий истца. Это свидетельствует только о манипуляциях со стороны истца, который уже два года совершает процессуальные диверсии к государственному банку", – говорится в заявлении ПриватБанка.

Бывшие владельцы уже семь лет не оставляют попыток отменить национализацию ПриватБанка, хотя к этому делу должен применяться так называемый "антиколомойский закон" – хозяйственные суды первых инстанций обязаны принимать во внимание выводы Верховного Суда и закрывать производство.

Ориентиром для судов первых инстанций являются решение Верховного Суда по подобным делам, подчеркнул ПриватБанк. Речь идет о делах по иску бывшего миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета и компании Birgminton Investing, пытавшихся обжаловать договор купли-продажи акций, заключенный в процессе национализации ПриватБанка.