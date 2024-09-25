"Просто інвестиція". UniCredit відповів на звинувачення в ворожому поглинанні Commerzbank

Фото: EPA / Daniel Dal Zennaro

Глава італійського UniCredit Андреа Орчел відкинув звинувачення німецької влади у спробі ворожого поглинання Commerzbank. Він наполягає, що це просто інвестиція, пише Reuters.

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UniCredit несподівано став великим акціонером Commerzbank з часткою понад 9% і збирається довести її до 21%. Дії італійського банку викликали бурхливу реакцію в Німеччині, канцлер Олаф Шольц навіть назвав її недружньою атакою і ворожим поглинанням.

"На цей момент Commerzbank для нас – це інвестиція, нічого іншого. Немає ні пропозиції, ні заявки", – відповів Орчел на конференції інвесторів Bank of America у Лондоні.

"Ми справді великий акціонер, стратегічний акціонер, але це інвестиція... і люди повинні коментувати та думати про це, як про інвестицію і ні про що інше", – сказав він, коли його запитали про слова Шольца.

За словами Орчела, UniCredit розраховує на рентабельність інвестиції у Commerzbank на рівні понад 15%. Це порогове значення, яке діє в UniCredit для розгляду будь-яких інвестицій.

Commerzbank – третій за величиною в Німеччині. Він має понад 25 000 бізнес-клієнтів, відповідає за значну частку зовнішньоторгових платежів Німеччині і відіграє важливу роль в німецькій економіці. Його найбільшим акціонером поки що є держава з 12%, але UniCredit звернувся за схваленням до Європейського центрального банку, щоб збільшити свою частку в Commerzbank майже до 30%, що є обов'язковою умовою для поглинання відповідно до німецького законодавства.

Європейському центральному банку надано до 60 днів для ухвалення рішення, з можливістю продовження цього терміну до 90 днів.

Орчел сказав, що угода з Commerzbank буде укладена лише за умови підтримки всіх сторін та наявності відповідних умов. Він додав, що в іншому разі банк може просто продати свою частку.

У 2005 році UniCredit купив баварський банк HVB. Цей банк, хоча й набагато менший за Commerzbank, є прибутковішим за нього.