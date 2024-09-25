"Просто инвестиция". UniCredit ответил на обвинения во враждебном поглощении Commerzbank

Фото: EPA / Daniel Dal Zennaro

Глава итальянского UniCredit Андреа Орчел отверг обвинения немецких властей в попытке враждебного поглощения Commerzbank. Он настаивает, что это просто инвестиция, пишет Reuters.

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UniCredit неожиданно стал крупным акционером Commerzbank с долей свыше 9% и собирается довести ее до 21%. Действия итальянского банка вызвали бурную реакцию в Германии, канцлер Олаф Шольц даже назвал ее недружественной атакой и враждебным поглощением.

"На данный момент Commerzbank для нас – это инвестиция, ничего другого. Нет ни предложения, ни заявки", – ответил Орчел на конференции инвесторов Bank of America в Лондоне.

"Мы действительно большой акционер, стратегический акционер, но это инвестиция... и люди должны комментировать и думать об этом как об инвестиции и ни о чем другом", — сказал он, когда его спросили о словах Шольца.

По словам Орчела, UniCredit рассчитывает на рентабельность инвестиции в Commerzbank на уровне более 15%. Это пороговое значение, действующее в UniCredit для рассмотрения любых инвестиций.

Commerzbank – третий по величине в Германии. Он имеет более 25 000 бизнес-клиентов, отвечает за значительную долю внешнеторговых платежей Германии и играет немаловажную роль в немецкой экономике. Его крупнейшим акционером пока является государство с 12%, но UniCredit обратился за одобрением в Европейский центральный банк, чтобы увеличить свою долю в Commerzbank почти до 30%, что является обязательным условием для поглощения в соответствии с немецким законодательством.

Европейскому центральному банку предоставлено до 60 дней для принятия решения с возможностью продления этого срока до 90 дней.

Орчел сказал, что соглашение с Commerzbank будет заключено только при условии поддержки всех сторон и соответствующих условий. Он добавил, что в противном случае банк может просто продать свою долю.

В 2005 году UniCredit купил баварский банк HVB. Этот банк, хотя и гораздо меньше Commerzbank, прибыльнее его.