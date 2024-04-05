ПриватБанк зупинить операції з картками на сім годин. Будуть регламентні роботи

Також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку

Фото: ЕРА

ПриватБанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки дедалі більших обсягів операцій з платіжними картками. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

У період з 00:05 до 07:05 ранку 6 квітня операції з картками будуть на паузі. Також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

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Зазвичай, регламентні роботи ПриватБанк проводить у нічний час, коли більшість клієнтів не здійснюють операції.

"Якщо в період проведення робіт ви плануєте оплати картками — зробіть це заздалегідь або відкладіть на кілька годин", – радять у банку.

Процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє в середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками.

27 лютого 2024 року ПриватБанк запустив доступні грошові перекази з Канади.

1 квітня ПриватБанк розширив на п'ять країн ЄС міжнародне доставлення платіжних карток українцям.

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