ПриватБанк зупинить операції з картками на сім годин. Будуть регламентні роботи
ПриватБанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки дедалі більших обсягів операцій з платіжними картками. Про це повідомляє пресслужба держбанку.
У період з 00:05 до 07:05 ранку 6 квітня операції з картками будуть на паузі. Також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.
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Зазвичай, регламентні роботи ПриватБанк проводить у нічний час, коли більшість клієнтів не здійснюють операції.
"Якщо в період проведення робіт ви плануєте оплати картками — зробіть це заздалегідь або відкладіть на кілька годин", – радять у банку.
Процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє в середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками.
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