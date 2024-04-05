ПриватБанк остановит операции с карточками на семь часов. Будут регламентные работы
ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность обработки растущих объемов операций с платежными картами. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.
В период с 00:05 и до 07:05 утра 6 апреля операции с карточками будут на паузе. Также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.
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Обычно регламентные работы ПриватБанк проводит в ночное время, когда большинство клиентов не совершают операции.
"Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами – сделайте это заранее или отложите на несколько часов",- советуют в банке.
Процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает в среднем от 1,7 млн до 3 млн операций с карточками.
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