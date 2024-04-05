ПриватБанк остановит операции с карточками на семь часов. Будут регламентные работы

Также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка

Фото: ЕРА

ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность обработки растущих объемов операций с платежными картами. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

В период с 00:05 и до 07:05 утра 6 апреля операции с карточками будут на паузе. Также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Обычно регламентные работы ПриватБанк проводит в ночное время, когда большинство клиентов не совершают операции.

"Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами – сделайте это заранее или отложите на несколько часов",- советуют в банке.

Процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает в среднем от 1,7 млн до 3 млн операций с карточками.

27 февраля 2024 года ПриватБанк запустил доступные денежные переводы из Канады.

1 апреля ПриватБанк расширил на пять стран ЕС международную доставку платежных карт украинцам.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости