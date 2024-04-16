Raiffeisen шукає понад 2000 нових працівників у Росії, хоч обіцяв згорнути там бізнес
Raiffeisen Bank International (RBI), який неодноразово заявляв про свій намір піти з Росії, з грудня 2023 року розмістив 2400 оголошень про набір нових працівників у російський підрозділ. Майже 1500 вакансій належать до управління продажем та обслуговування клієнтів, пише Financial Times.
В одному з оголошень йдеться про те, що "ключовими цілями банку є багаторазове розширення активної клієнтської бази та стабільне двозначне зростання доходів". Інше оголошення запрошує "до команди тих, хто вже працював у сфері b2b-продажу", тобто займався пошуком корпоративних клієнтів.
Поповнення штату та прагнення збільшити кількість своїх клієнтів серед росіян суперечать заявам керівництва Raiffeisen Bank про поступове згортання російського бізнесу, зазначає видання.
Кредитний портфель Raiffeisen у РФ скоротився на 56% проти початку 2022 року. Але водночас він став єдиним із європейських банків, який ще працює в Росії та публікує дані про чисельність персоналу місцевого підрозділу, штат якого збільшився за останні два роки.
У Raiffeisen Bank він зріс на 6,6% – до 9942 осіб на кінець 2023 року. Зростання, пояснили у Raiffeisen, відбулося в основному шляхом розширення місцевого ІТ-відділу, який працював над створенням автономної ІТ-архітектури для банку напередодні потенційного продажу. Кількість працівників у відділі продажу скоротилася з початку війни Росії проти України і продовжить скорочуватися, заявили в банку.
Також у Raiffeisen заявили, що після висновків FT головний виконавчий директор Йоганн Штробль розпорядився почати негайне розслідування.
Згідно із відповіддю, яку він отримав від дочірньої компанії в РФ, "реклама не відображає заходів, вжитих RBI для скорочення російського бізнесу, і не відповідає планам на майбутнє щодо російського бізнесу", а в описі вакансії помилково використовували шаблон, що не змінювали з початку 2022 року.
"Скорочення російського бізнесу продовжиться у 2024 році. Raiffeisen продовжує працювати над потенційною угодою, продажем або виділенням, що призведе до відокремлення Райффайзенбанку Росії з групи", – запевнили в Raiffeisen.
- 30 квітня 2023 року RBI остаточно визначився з майбутнім свого банку Росії – це буде або продаж, або від'єднання.
- 5 травня Raiffeisen Bank заявив, що закрив усі кореспондентські рахунки російських банків.
- Тоді ж стало відомо, що Raiffeisen утричі збільшив прибуток у Росії за квартал.
- У березні 2024 року EUobserver писав, що США можуть запровадити санкції проти австрійського Raiffeisen Bank за ведення бізнесу в Росії.