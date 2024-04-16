Raiffeisen ищет новых сотрудников в России, хотя обещал свернуть там бизнес

С декабря 2023 года RBI разместил 2400 объявлений о наборе новых сотрудников в российское подразделение

Фото: EPA

Raiffeisen Bank International (RBI), неоднократно заявлявший о своем намерении уйти из России, с декабря 2023 года разместил 2400 объявлений о наборе новых сотрудников в российское подразделение. Около 1500 вакансий относятся к управлению продажами и обслуживанию клиентов, пишет Financial Times.

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В одном из объявлений говорится, что "ключевыми целями банка являются многократное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов". Другое объявление приглашает "в команду тех, кто уже работал в сфере b2b-продаж", то есть занимался поиском корпоративных клиентов.

Пополнение штата и стремление увеличить количество своих клиентов среди россиян противоречат заявлениям руководства Raiffeisen Bank о постепенном сворачивании российского бизнеса, отмечает издание.

Кредитный портфель Raiffeisen в РФ сократился на 56% по сравнению с началом 2022 года. Но при этом он стал единственным из европейских банков, который еще работает в России и публикует данные о численности персонала местного подразделения, штат которого увеличился за последние два года.

В Raiffeisen Bank он вырос на 6,6% – до 9942 человек на конец 2023 года. Рост, объяснили в Raiffeisen, произошел в основном за счет расширения местного ІТ-отдела, работавшего над созданием автономной ІТ-архитектуры для банка накануне потенциальной продажи. Число сотрудников, работающих в отделе продаж, сократилось с начала войны России против Украины и продолжит сокращаться, заявили в банке.

Также в Raiffeisen заявили, что после выводов FT главный исполнительный директор Иоганн Штробль распорядился начать немедленное расследование.

Согласно ответу, который он получил от дочерней компании в РФ, "реклама не отражает меры, предпринятые RBI для сокращения российского бизнеса, и не отвечает планам на будущее по отношению к российскому бизнесу", а в описании вакансии ошибочно использовали шаблон, не изменявший с начала 2022 года.

"Сокращение российского бизнеса продолжится в 2024 году. Raiffeisen продолжает работать над потенциальным соглашением, продажей или выделением, что приведет к отсоединению Райффайзенбанка России из группы", – заверили в Raiffeisen.