Сім найбільших європейських банків заплатили Кремлю понад 800 млн євро податків – FT

Європейські банки збільшили сплату податків у РФ торік, попри обіцянки мінімізувати свою присутність в країні-агресорці

Raiffeisen Bank (Фото: ЕРА)

Сім найбільших за розміром активів європейських банків заплатили Кремлю понад 800 млн євро податків торік, що вчетверо більше, ніж довоєнний рівень. Про це повідомляє Financial Times.

Банки збільшили сплату податків, попри обіцянки мінімізувати свою присутність у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

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Відтак Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP повідомили про сукупний прибуток у розмірі понад 3 млрд євро у 2023 році.

"Цей прибуток був утричі більшим, ніж у 2021 році, і частково був отриманий шляхом коштів, які банки не можуть вивести з країни, що призводить до збільшення податкових виплат", – пише видання.

Податки, сплачувані європейськими банками, що становлять близько 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік, є прикладом того, як іноземні компанії, що залишилися в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, попри західні санкції, додали в Financial Times.