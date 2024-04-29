Семь крупнейших европейских банков заплатили Кремлю более 800 млн евро налогов – FT
Семь крупнейших по размеру активов европейских банков заплатили Кремлю более 800 млн евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше, чем довоенный уровень. Об этом сообщает Financial Times.
Банки увеличили уплату налогов, несмотря на обещания минимизировать свое присутствие в России после полномасштабного вторжения в Украину.
Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP сообщили о совокупной прибыли в размере более 3 млрд евро в 2023 году.
"Эта прибыль была втрое больше, чем в 2021 году, и частично была получена за счет средств, которые банки не могут вывести из страны, что приводит к увеличению налоговых выплат", – пишет издание.
Налоги, уплачиваемые европейскими банками, что составляют около 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов бюджета России на 2024 год, являются примером того, как оставшиеся в стране иностранные компании помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции, добавили в Financial Times.
- UniCredit вместе с австрийским Raiffeisen Bank International и французским Société Générale входил в число европейских банков, теснейшим образом связанных с Россией. Société Générale уже продал свой российский банк группе компаний "Интеррос" Владимира Потанина, а австрийцы только рассматривают возможность выхода из России.
- Европейский центральный банк потребует от итальянского банка UniCredit сократить бизнес с Россией.