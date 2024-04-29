Семь крупнейших европейских банков заплатили Кремлю более 800 млн евро налогов – FT

Европейские банки увеличили уплату налогов в РФ в прошлом году, несмотря на обещания минимизировать свое присутствие в стране-агрессоре

Raiffeisen Bank (Фото: ЕРА)

Семь крупнейших по размеру активов европейских банков заплатили Кремлю более 800 млн евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше, чем довоенный уровень. Об этом сообщает Financial Times.

Банки увеличили уплату налогов, несмотря на обещания минимизировать свое присутствие в России после полномасштабного вторжения в Украину.

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Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP сообщили о совокупной прибыли в размере более 3 млрд евро в 2023 году.

"Эта прибыль была втрое больше, чем в 2021 году, и частично была получена за счет средств, которые банки не могут вывести из страны, что приводит к увеличению налоговых выплат", – пишет издание.

Налоги, уплачиваемые европейскими банками, что составляют около 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов бюджета России на 2024 год, являются примером того, как оставшиеся в стране иностранные компании помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции, добавили в Financial Times.