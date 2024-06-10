Справа Дубілета. Суд відмовився скасувати підозру НАБУ голові ПриватБанку часів Коломойського

Ухвала є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає

Олександр Дубілет (Фото: gorod.dp.ua)

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовилася скасувати підозру колишньому голові ПриватБанку Олександру Дубілету у справі олігарха Ігоря Коломойського про заволодіння 9,2 млрд грн.

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Таке рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 5 червня, повідомляє "Слово і діло".

"Апеляційну скаргу захисника підозрюваного (Дубілета. – Ред.) залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22 травня 2024 року залишити без змін. Ухвала є остаточною, набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", – йдеться в рішенні.

У жовтні 2023 року НАБУ оголосило в розшук колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета та його заступницю Людмилу Шмальченко у справі Ігоря Коломойського про заволодіння коштами банку у сумі 9,2 млрд грн. Дубілета оголошено в розшук і в іншій справі ПриватБанку про розтрату коштів банку на 8,2 млрд грн, яка вже скерована до суду.

22 травня ВАКС відхилив позов адвокатів Дубілета, які вимагали скасувати підозру своєму клієнту, але вони подали апеляцію на це рішення.