Дело Дубилета. Суд отказался отменить подозрение главе ПриватБанка времен Коломойского

Александр Дубилет (Фото: gorod.dp.ua)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказалась отменить подозрение бывшему главе ПриватБанка Александру Дубилету по делу олигарха Игоря Коломойского о завладении 9,2 млрд грн.

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Такое решение Апелляционная палата ВАКС приняла 5 июня, сообщает "Слово и дело".

"Апелляционную жалобу защитника подозреваемого (Дубилета. – Ред.) оставить без удовлетворения. Постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 22 мая 2024 года оставить без изменений. Определение является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", – говорится в решении.

В октябре 2023 года НАБУ объявило в розыск бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета и его заместителя Людмилу Шмальченко по делу Игоря Коломойского о завладении средствами банка в сумме 9,2 млрд грн. Дубилет объявлен в розыск и по другому делу ПриватБанка о растрате средств банка на 8,2 млрд грн, которое уже направлено в суд.

22 мая ВАКС отклонил иск адвокатов Дубилета, требовавших отменить подозрение своему клиенту, но они подали апелляцию на это решение.