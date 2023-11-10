Справа Укргазбанку. Ексзаступник Кирила Шевченка пішов на угоду і відбувся штрафом

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою з колишнім заступником голови правління Укргазбанку Олександром Ігнатенком. Він погодився з обвинуваченням у службовій недбалості й відбувся штрафом 51 000 грн, повідомило з посиланням на вирок видання Слово і діло (текст вироку в єдиному реєстрі закритий).

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Ігнатенко також зобов'язався відшкодувати 35 млн грн завданої шкоди.

Олександр Ігнатенко був заступником голови правління Укргазбанку з липня 2017 року до березня 2020 року, потім працював членом правління іншого державного банку – Укрексім. Звільнився за власною ініціативою 16 серпня 2023 року.

Цим же вироком ВАКС затвердив угоду з іще одним обвинуваченим – підприємцем Богданом Федорущенком. Він зізнався в легалізації коштів і отримав п'ять років умовно з випробуванням в один рік. Федорущенко має перерахувати 4 млн грн на армію дронів.

НАБУ вважає, що у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивні агентські договори із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів. Насправді посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в Укргазбанку або за власною ініціативою, або на вимогу закону. За такою схемою з банку нібито вивели 206 млн грн.

Деякі фіктивні агенти вже визнали вину та пішли на угоду зі слідством, отримавши вироки без тюремного строку.

Найвідоміший підозрюваний – ексголова банку й ексголова НБУ Кирило Шевченко свою вину не визнає, а навпаки – вважає себе рятівником Укргазбанку. В інтерв'ю LIGA.net він виправдовувався, що співпраця з агентами була антикризовим рішенням та звичайною ринковою практикою, яку просто до нього ніхто не застосовував у держбанках.

На початку жовтня 2022 року Кирило Шевченко звільнився з посади голови НБУ за станом здоров’я та виїхав за кордон на лікування. Наступного дня йому повідомили підозру у справі про розкрадання 206 млн грн Укргазбанку.

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