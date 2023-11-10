Дело Укргазбанка. Экс-заместитель Кирилла Шевченко пошел на сделку и отделался штрафом

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное Специализированной антикоррупционной прокуратурой с бывшим заместителем председателя правления Укргазбанка Александром Игнатенко. Он согласился с обвинением в служебной халатности и отделался штрафом 51 000 грн, сообщило со ссылкой на приговор издание Слово и дело (текст приговора в едином реестре закрыт).

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Игнатенко также обязался возместить 35 млн грн нанесенного ущерба.



Александр Игнатенко был заместителем председателя правления Укргазбанка с июля 2017 года по март 2020 года, затем работал членом правления другого государственного банка – Укрэксим. Уволился по собственной инициативе 16 августа 2023 года.

Этим же приговором ВАКС утвердил сделку с еще одним обвиняемым – предпринимателем Богданом Федорущенко. Он признался в легализации денежных средств и получил пять лет условно с испытанием в один год. Федорущенко должен перечислить 4 млн грн на армию дронов.

НАБУ считает, что в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, которые якобы привлекли в банк крупных клиентов. На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. По такой схеме из банка якобы вывели 206 млн грн.

Некоторые фиктивные агенты уже признали вину и пошли на соглашение со следствием, получив приговоры без тюремного срока.

Самый известный подозреваемый – экс-председатель банка и экс-председатель НБУ Кирилл Шевченко свою вину не признает, а наоборот – считает себя спасителем Укргазбанка. В интервью LIGA.net он оправдывался, что сотрудничество с агентами было антикризисным решением и обычной рыночной практикой, которую просто до него никто не применял в госбанках.

В начале октября 2022 года Кирилл Шевченко уволился с должности главы НБУ по состоянию здоровья и уехал за границу на лечение. На следующий день ему сообщили подозрение по делу о хищении 206 млн грн Укргазбанка.

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