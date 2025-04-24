Тігіпко купив Ідея Банк за $36,5 млн

Фото: Ідея Банк / Facebook

Польський Getin Holding SA 23 квітня продав 100% акцій Ідея Банку (Львів) кіпрській Alkemi Limited, що входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка. Про це йдеться у повідомленні Getin Holding.

Третя спроба польської компанії продати банк після невдач із Dragon Capital і ПУМБ через пандемію та війну завершилася успішно.

Угоду уклали на основі умовного договору купівлі-продажу від 18 жовтня 2024 року. Відповідно до договору Getin Holding отримав ціну за акції, яка становила еквівалент $36,5 млн.

Довідка Ідея Банк працює у сегменті роздрібного бізнесу і фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки.



Станом на 1 березня 2025 року загальні активи Ідея Банку становили 12,68 млрд грн, або 0,34% від загальних активів банківської системи. За цим показником він був 27-м серед 60 українських банків.



Група "ТАС" – одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.



Групі належать Універсал банк і ТАСкомбанк з активами на початок березня цього року відповідно 157,12 млрд грн (4,18%) і 45,39 млрд грн (1,21%), які посідають 8-му і 15-ту позиції на ринку за цим показником. працює у сегменті роздрібного бізнесу і фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки.Станом на 1 березня 2025 року загальні активи Ідея Банку становили 12,68 млрд грн, або 0,34% від загальних активів банківської системи. За цим показником він був 27-м серед 60 українських банків.– одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.Групі належать Універсал банк і ТАСкомбанк з активами на початок березня цього року відповідно 157,12 млрд грн (4,18%) і 45,39 млрд грн (1,21%), які посідають 8-му і 15-ту позиції на ринку за цим показником.

Крім того, Getin Holding отримав винагороду в еквіваленті 169 343,85 євро за ексклюзивним договором, укладеним 22 квітня 2025 року.

Відповідно до договору доручення від 23 квітня 2025 року Getin Holding передав права на кошти з депозиту Ідея Банку на суму 30,24 млн грн.

Національний банк України рішенням від 21 квітня надав згоду на опосередковане придбання Тігіпком 100% акцій Ідея Банку.