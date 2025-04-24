Тигипко купил Идея Банк за $36,5 млн

Фото: Идея Банк / Facebook

Польский Getin Holding SA 23 апреля продал 100% акций Идея Банка (Львов) кипрской Alkemi Limited, входящей в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко. Об этом говорится в сообщении Getin Holding.

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Третья попытка польской компании продать банк после неудач с Dragon Capital и ПУМБ из-за пандемии и войны завершилась успешно.

Соглашение заключено на основе условного договора купли-продажи от 18 октября 2024 года. Согласно договору Getin Holding получил цену за акции, составлявшую эквивалент $36,5 млн.

Справка Идея Банк работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты.



По состоянию на 1 марта 2025 года общие активы Идея Банка составляли 12,68 млрд грн, или 0,34% от общих активов банковской системы. По этому показателю он был 27-м среди 60 украинских банков.



Группа "ТАС" – одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, представленная в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости.



Группе принадлежат Универсал банк и ТАСкомбанк с активами на начало марта этого года соответственно 157,12 млрд грн (4,18%) и 45,39 млрд грн (1,21%), которые занимают 8-ю и 15-ю позиции на рынке по этому показателю. работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты.По состоянию на 1 марта 2025 года общие активы Идея Банка составляли 12,68 млрд грн, или 0,34% от общих активов банковской системы. По этому показателю он был 27-м среди 60 украинских банков.– одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, представленная в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости.Группе принадлежат Универсал банк и ТАСкомбанк с активами на начало марта этого года соответственно 157,12 млрд грн (4,18%) и 45,39 млрд грн (1,21%), которые занимают 8-ю и 15-ю позиции на рынке по этому показателю.

Кроме того, Getin Holding получил вознаграждение в эквиваленте 169 343,85 евро по эксклюзивному договору, заключенному 22 апреля 2025 года.

Согласно договору поручения от 23 апреля 2025 года Getin Holding передал права на средства по депозиту Идея Банка на сумму 30,24 млн грн.

Национальный банк Украины решением от 21 апреля дал согласие на опосредованное приобретение Тигипко 100% акций Идея Банка.