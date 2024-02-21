Три найбільші банки Китаю вже не приймають платежі з Росії
Китайські банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) та Bank of China припинили приймати платежі з російських кредитних організацій, які потрапили під санкції. Про це розповіли російському виданню Известия представники бізнесу та джерело в одному з підприємницьких об'єднань РФ.
Ці банки посідають перше, друге та четверте місця за обсягом активів у Китаї відповідно. Банки почали повідомляти про припинення приймання платежів з початку січня. Проте операції з російськими банками, які не потрапили під санкції, наразі тривають.
Водночас в ICBC і CCB відхиляють всі платежі, що надходять від підсанкційних банків, навіть якщо для їх проведення використовується не SWIFT, а російська СПФС або китайська CIPS. У китайських кредитних організаціях пояснюють ситуацію внутрішньою політикою компаній.
На цьому тлі великі російські банки відкривають свої представництва у Китаї, щоб полегшити надсилання платежів.
На початку лютого стало відомо, що китайський банк Chouzhou Commercial, який є ключовим для імпорту до Росії, зупинив розрахунки з російськими компаніями. Через відмову проводити платежі підприємці скаржилися на зрив угод.
Все це пов'язано з указом президента США Джо Байден, який у грудні 2023 року наказав запроваджувати санкції проти банків з третіх країн, які допомагають фінансувати російський ВПК та пов'язані з ним галузі.
Нові обмеження стосуються фінансових установ:
→ які проводили або сприяли будь-яким значним угодам на користь компаній або приватних осіб, на яких Сполучені Штати наклали санкції за діяльність у секторах російської економіки, які підтримують їхню військово-промислову базу;
→ які проводили або сприяли будь-якій значній трансакції або надали якісь послуги за участю російської військово-промислової бази, зокрема продаж, постачання або передання до Росії певних критично важливих товарів.
- У січні державні банки Китаю почали ускладнювати вимоги до російських клієнтів після того, як Мінфін США пригрозив застосовувати вторинні санкції. Слідом за банками Китаю турецькі теж почали переглядати свій бізнес із Росією.
- Банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) слідом за банками Туреччини та Китаю обмежили розрахунки з Росією та почали закривати рахунки компаніям та фізичним особам.