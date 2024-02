Три найбільші банки Китаю вже не приймають платежі з Росії

Фото: depositphotos.com

Китайські банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) та Bank of China припинили приймати платежі з російських кредитних організацій, які потрапили під санкції. Про це розповіли російському виданню Известия представники бізнесу та джерело в одному з підприємницьких об'єднань РФ.

Ці банки посідають перше, друге та четверте місця за обсягом активів у Китаї відповідно. Банки почали повідомляти про припинення приймання платежів з початку січня. Проте операції з російськими банками, які не потрапили під санкції, наразі тривають.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Водночас в ICBC і CCB відхиляють всі платежі, що надходять від підсанкційних банків, навіть якщо для їх проведення використовується не SWIFT, а російська СПФС або китайська CIPS. У китайських кредитних організаціях пояснюють ситуацію внутрішньою політикою компаній.

На цьому тлі великі російські банки відкривають свої представництва у Китаї, щоб полегшити надсилання платежів.

На початку лютого стало відомо, що китайський банк Chouzhou Commercial, який є ключовим для імпорту до Росії, зупинив розрахунки з російськими компаніями. Через відмову проводити платежі підприємці скаржилися на зрив угод.

Все це пов'язано з указом президента США Джо Байден, який у грудні 2023 року наказав запроваджувати санкції проти банків з третіх країн, які допомагають фінансувати російський ВПК та пов'язані з ним галузі.

Нові обмеження стосуються фінансових установ:

→ які проводили або сприяли будь-яким значним угодам на користь компаній або приватних осіб, на яких Сполучені Штати наклали санкції за діяльність у секторах російської економіки, які підтримують їхню військово-промислову базу;

→ які проводили або сприяли будь-якій значній трансакції або надали якісь послуги за участю російської військово-промислової бази, зокрема продаж, постачання або передання до Росії певних критично важливих товарів.

Міністр фінансів Джанет Йеллен підкреслила, що банки мають два варіанти: зупинити всі трансакції від клієнтів, які продають критично важливі товари Росії, або переконатися, що ці товари не використовуються російським військовим комплексом.