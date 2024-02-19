Банки з ОАЕ слідом за Туреччиною і Китаєм обмежили операції з Росією

У Росії виникли проблеми з банківськими операціями ще в одній юрисдикції – Об'єднаних Арабських Еміратах

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Банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) слідом за банками Туреччини та Китаю обмежили розрахунки з Росією і почали закривати рахунки компаніям та фізичним особам. Про це повідомила газета Вєдомості з посиланням на російських бізнесменів, які працюють через цю країну.

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За словами одного зі співрозмовників, банки не приймають гроші з Росії і не проводять платежі у зворотний бік. Водночас без пояснення причин іде закриття рахунків.

Проблеми почалися ще до грудневого указу президента США Джо Байдена про вторинні санкції проти банків, які допомагають Росії. Але досі банки ОАЕ другого ешелону зберігали велику лояльність до російських клієнтів, якщо ті були згодні купувати додаткові послуги або збільшувати залишок на рахунку.

Можливість платити з Росії, зокрема у дирхамах, зникла у вересні, сказало одне з джерел газети. Після цього йому довелося додати до ланцюжка третю проміжну юрисдикцію — Гонконг. З лютого цього року гонконзький банк теж припинив приймати платежі. Бізнесмену довелося перейти на розрахунки в криптовалюті.

Відкрити рахунок в банках ОАЕ все ще можливо, але процедура займає більше часу.