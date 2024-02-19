Банки из ОАЭ вслед за Турцией и Китаем ограничили сделки с Россией

В России возникли проблемы с банковскими операциями еще в одной юрисдикции – Объединенных Арабских Эмиратах

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Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вслед за банками Турции и Китая ограничили расчеты с Россией и начали закрывать счета компаниям и физическим лицам. Об этом сообщила газета Ведомости со ссылкой на российских бизнесменов, работающих через эту страну.

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По словам одного из собеседников, банки не принимают деньги из России и не производят платежи в обратную сторону. В то же время без объяснения причин идет закрытие счетов.

Проблемы начались еще до декабрьского указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях против банков, помогающих России. Но до сих пор банки ОАЭ второго эшелона сохраняли большую лояльность к российским клиентам, если те были согласны покупать дополнительные услуги или увеличивать остаток на счете.

Возможность платить из России, в том числе в дирхамах, пропала в сентябре, сказал один из источников газеты. После этого ему пришлось добавить к цепочке третью промежуточную юрисдикцию – Гонконг. С февраля этого года гонконгский банк тоже перестал принимать платежи. Бизнесмену пришлось перейти на расчеты в криптовалюте.

Открыть счет в банках ОАЭ все еще возможно, но процедура занимает больше времени.