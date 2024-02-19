Банки из ОАЭ вслед за Турцией и Китаем ограничили сделки с Россией
Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вслед за банками Турции и Китая ограничили расчеты с Россией и начали закрывать счета компаниям и физическим лицам. Об этом сообщила газета Ведомости со ссылкой на российских бизнесменов, работающих через эту страну.
По словам одного из собеседников, банки не принимают деньги из России и не производят платежи в обратную сторону. В то же время без объяснения причин идет закрытие счетов.
Проблемы начались еще до декабрьского указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях против банков, помогающих России. Но до сих пор банки ОАЭ второго эшелона сохраняли большую лояльность к российским клиентам, если те были согласны покупать дополнительные услуги или увеличивать остаток на счете.
Возможность платить из России, в том числе в дирхамах, пропала в сентябре, сказал один из источников газеты. После этого ему пришлось добавить к цепочке третью промежуточную юрисдикцию – Гонконг. С февраля этого года гонконгский банк тоже перестал принимать платежи. Бизнесмену пришлось перейти на расчеты в криптовалюте.
Открыть счет в банках ОАЭ все еще возможно, но процедура занимает больше времени.
- Ранее стало известно, что государственные банки Китая начали усложнять требования к российским клиентам после того, как Минфин США пригрозил применять вторичные санкции.
- Вслед за банками Китая турецкие тоже начали пересматривать свой бизнес с Россией.