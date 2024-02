Три крупнейших банка Китая больше не принимают платежи из России

Фото: depositphotos.com

Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских кредитных организаций, попавших под санкции. Об этом рассказали российскому изданию Известия представители бизнеса и источник в одном из предпринимательских объединений РФ.

Эти банки занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в Китае соответственно. Банки начали стали уведомлять о прекращении приема платежей с начала января. Однако операции с российскими банками, не попавшими под санкции, пока продолжаются.

При этом в ICBC и CCB отклоняются все поступающие от подсанкционных банков платежи, даже если для их проводки используется не SWIFT, а российская СПФС или китайская CIPS. В китайских кредитных организациях объясняют ситуацию внутренней политикой компаний.

На этом фоне крупные российские банки открывают свои представительства в Китае, чтобы облегчить отправку платежей.

В начале февраля стало известно, что китайский банк Chouzhou Commercial, который является ключевым для импорта в Россию, остановил расчеты с российскими компаниями. Из-за отказа проводить платежи предприниматели жаловались на срыв сделок.

Все это связано с указом президента США Джо Байден, который в декабре 2023 года приказал вводить санкции против банков из третьих стран, помогающих финансировать российский ВПК и связанные с ним отрасли.

Новые ограничения касаются финансовых учреждений:

→ которые проводили или содействовали каким-либо значительным сделкам в пользу компаний или частных лиц, на которых Соединенные Штаты наложили санкции за деятельность в секторах российской экономики, поддерживающих их военно-промышленную базу;

→ которые проводили или содействовали какой-либо значительной трансакции или предоставили какие-либо услуги с участием российской военно-промышленной базы, включая продажу, поставку или передачу в Россию определенных критически важных товаров.

Министр финансов Джанет Йеллен подчеркнула, что у банков есть два варианта: остановить все трансакции от клиентов, продающих критически важные товары России, или убедиться, что эти товары не используются российским военным комплексом.