Україна не дозволила жертвам Талібану відсудити гроші з рахунків Промінвестбанку в США

Фонд гарантування вкладів довів в американському суді належність Україні коштів Промінвестбанку у сумі понад $2 млн та понад 36,6 млн євро. Про це йдеться на сайті фонду.

Під час ліквідації ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" було встановлено, що ці кошти розміщені на його кореспондентському рахунку в Bank Of New York Mellon та заблоковані у зв'язку з санкціями США проти Промінвестбанку як дочірньої компанії ВЕБ.РФ.

У листопаді 2022 року на ці кошти почали претендувати кілька американських громадян як потерпілі від дій руху "Талібан" в Афганістані 2016 року. Під час судового процесу за позовом цих осіб в американському суді було встановлено зв’язки Росії з Талібаном. Суд встановив, що відшкодовування збитків позивачам має бути завдяки майну РФ. До такого майна суд відніс і заблоковані активи ПАТ "Промінвестбанк" на кореспондентських рахунках у The Bank Of New York Mellon/.

"Проте Фонду гарантування вдалося довести в Окружному суді Нью-Йорка, що ці позивачі не можуть претендувати на кошти банку, оскільки на момент ініціювання судом списання цих коштів їх власником була вже Україна, а не держава-агресор", – йдеться у повідомленні.

Адже на виконання ухвалених у відповідь на воєнну агресію РФ проти України законів та рішень Фонд гарантування вкладів за участі Кабміну перереєстрував корпоративні права у розмірі 99,77% статутного капіталу банку на державу Україна в особі ДП "Національний інвестиційний фонд України".

Окружний суд Нью-Йорка 12 липня 2023 року задовольнив заяву Фонду щодо скасування виконавчого листа про списання коштів банку на користь американських позивачів.

Фонд гарантування вкладів сподівається, що це рішення, яким фактично встановлено належність банку Україні, а не державі-агресору, позитивно вплине на рішення Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) та сприятиме якнайшвидшому розблокуванню коштів банку, які мають бути вилучені на користь України та використані на нагальні потреби держави.