Украина не позволила жертвам Талибана отсудить деньги со счетов Проминвестбанка в США

Фонд гарантирования вкладов доказал в американском суде принадлежность Украине средств Проминвестбанка на сумму более $2 млн и свыше 36,6 млн евро. Об этом идет речь на сайте фонда.

В ходе ликвидации ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" было установлено, что эти средства размещены на его корреспондентском счете в Bank Of New York Mellon и заблокированы в связи с санкциями США против Проминвестбанка как дочерней компании ВЭБ.РФ.

В ноябре 2022 года на эти средства стали претендовать несколько американских граждан как пострадавшие от действий движения "Талибан" в Афганистане в 2016 году. В ходе судебного процесса по иску этих лиц в американском суде были установлены связи России с Талибаном. Суд установил, что возмещение ущерба истцам должно быть за счет имущества РФ. К такому имуществу суд отнес и заблокированные активы ПАО "Проминвестбанк" на корреспондентских счетах The Bank Of New York Mellon/.

"Однако Фонду гарантирования удалось доказать в Окружном суде Нью-Йорка, что эти истцы не могут претендовать на средства банка, поскольку к моменту инициирования судом списания этих средств их владельцем была уже Украина, а не государство-агрессор", – говорится в сообщении.

Ведь во исполнение принятых в ответ на военную агрессию РФ против Украины законов и решений Фонд гарантирования вкладов с участием Кабмина перерегистрировал корпоративные права в размере 99,77% уставного капитала банка на государство Украины в лице ГП "Национальный инвестиционный фонд Украины".

Окружной суд Нью-Йорка 12 июля 2023 года удовлетворил заявление Фонда об отмене исполнительного листа о списании средств банка в пользу американских истцов.

Фонд гарантирования вкладов надеется, что это решение, которым фактически установлена принадлежность банка Украине, а не государству-агрессору, положительно повлияет на решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и будет способствовать скорейшему разблокированию средств банка, которые должны быть изъяты в пользу Украины и использованы на насущные нужды государства.