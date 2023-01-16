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За конфискованные в Украине деньги "дочек" госбанков РФ восстановят разрушенные дома

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 16:59
За конфискованные в Украине деньги
Фото: depositphotos.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) передал государству акции Проминвестбанка и МР Банка – "дочек" российских государственных банков, работавших в Украине, сообщает ФГВФЛ.

Речь идет о корпоративных правах свыше 5 млрд простых именных акций, составляющих 99,77% уставного капитала ПАО "Проминвестбанк", входящего в структуру российского ВЕБ.РФ.

И более 24 млрд простых именных акций, составляющих 100% уставного капитала АО "Международный резервный банк", принадлежавших Сбербанку России.

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"Конфискованные средства правительство планирует использовать для восстановления разрушенного жилья украинцев", – заявила заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Белай.

Она напомнила, что российские акционеры с мая 2022 года не входят в перечень кредиторов этих финансовых учреждений. В то время ФГВФЛ по решению СНБО заменил "материнские" учреждения этих банков в реестре кредиторов государством. Уже в декабре Фонд обеспечил перечисление средств с накопительных счетов этих банков в специальный фонд государственного бюджета.

Наталія Софієнко
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фгвфл Сбербанк российские банки
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