За конфискованные в Украине деньги "дочек" госбанков РФ восстановят разрушенные дома

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) передал государству акции Проминвестбанка и МР Банка – "дочек" российских государственных банков, работавших в Украине, сообщает ФГВФЛ.

Речь идет о корпоративных правах свыше 5 млрд простых именных акций, составляющих 99,77% уставного капитала ПАО "Проминвестбанк", входящего в структуру российского ВЕБ.РФ.

И более 24 млрд простых именных акций, составляющих 100% уставного капитала АО "Международный резервный банк", принадлежавших Сбербанку России.

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"Конфискованные средства правительство планирует использовать для восстановления разрушенного жилья украинцев", – заявила заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Белай.

Она напомнила, что российские акционеры с мая 2022 года не входят в перечень кредиторов этих финансовых учреждений. В то время ФГВФЛ по решению СНБО заменил "материнские" учреждения этих банков в реестре кредиторов государством. Уже в декабре Фонд обеспечил перечисление средств с накопительных счетов этих банков в специальный фонд государственного бюджета.

25 февраля НБУ отозвал лицензию и решил ликвидировать "дочки" российских Сбербанка и ВЭБ. По данным НБУ, вывод с рынка банков РФ избавил Украину от 46 млрд грн неработающих кредитов.

11 мая СНБО решил национализировать оба банка.

Сбербанк в Украине сменил название на Международный резервный банк в декабре 2021 года, после того как проиграл Ощадбанку право на использование этой торговой марки.

Наталія Софієнко

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