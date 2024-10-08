Український бізнес отримає 20 млн євро допомоги від Єврокомісії через польський держбанк

Це вже другий пакет допомоги Єврокомісії з підтримки українського малого та середнього бізнесу, який реалізує BGK

Фото: пресслужба ПриватБанку

Польський державний банк Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) підписав угоди з двома українськими банками – Кредобанком та ПриватБанком – про підтримку українського малого та середнього бізнесу за кошти ЄС на 20 млн євро. Про це повідомляє пресслужба BGK.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Угоди реалізують домовленості BGK та Єврокомісії щодо підтримки українського МСБ. Виділені гроші підвищать кредитну привабливість Кредобанку та ПриватБанку для українських компаній, які працюють поблизу зони бойових дій, уточнюють у BGK.

Це вже другий пакет допомоги Єврокомісії з підтримки українського МСБ, який реалізує BGK та банк в Україні. З початку 2023 року до липня 2024 року понад 100 компаній, в основному з агропродовольчого та промислового секторів, отримали через Кредобанк підтримку на 20 млн євро в межах першого пакета.

Тепер у програмі братиме участь і ПриватБанк. Фінансування Єврокомісії буде розподілено між українськими банками порівну — по 10 млн євро.

"Завдяки отриманим коштам кредитну діяльність ПриватБанку буде додатково забезпечена гарантією Єврокомісії. Фінансування буде надано для покриття енергетичних потреб сектору малого та середнього бізнесу в Україні поблизу бойових дій", – йдеться у заяві ПриватБанку.

У Кредобанку уточнюють: за умовами угоди, суму гарантії Європейської комісії буде депоновано на спеціальному рахунку в BGK і вона використовуватиметься для відшкодування втрат за проблемними кредитами. Гарантія покриватиме 80% суми кредиту.