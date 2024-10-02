Мінекономіки та Visa домовилися про партнерство: допомагатимуть малому та середньому бізнесу

Мінекономіки розраховує, що Visa допоможе реалізувати платіжні рішення, які заохочуватимуть купувати українські товари

Фото: пресслужба Мінекономіки

Міністерство економіки та компанія Visa підписали Меморандум про співпрацю у сфері цифровізації малого та середнього бізнесу, інфраструктурну підтримку програм у рамках "Зроблено в Україні" та заохочення споживання українських товарів. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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"У співпраці з Visa ми сподіваємось запропонувати бізнесу нові можливості для розвитку", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Одним із напрямів співпраці стане, зокрема, робота з популяризації електронних платежів. Це дозволить зробити фінансові трансакції прозорішими, сприятиме детінізації економіки, створенню справедливого конкурентного середовища, пояснюють у міністерстві.

Також акцент буде зроблено на покращення обслуговування клієнтів. Мінекономіки розраховує, що Visa допоможе реалізувати інноваційні платіжні рішення, які б заохочували споживачів купувати українські товари, пропонуючи їм вигідні умови.

"У часи повномасштабного вторгнення українська економіка стикається з безліччю викликів, і в цих умовах підтримка малих підприємців стає особливо важливою. Саме на це й спрямоване наше партнерство з Мінекономіки", – заявила старша віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні Крістіна Дорош.

Раніше компанія Visa приєдналася до реалізації Національного кешбеку як операційний партнер програми.

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1 жовтня Мінекономіки показало результати тестування Національного кешбеку: коли буде виплата.

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