Минэкономики и Visa договорились о партнерстве: будут помогать малому и среднему бизнесу

Фото: пресс-служба Минэкономики

Министерство экономики и компания Visa подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации малого и среднего бизнеса, инфраструктурной поддержки программ в рамках "Сделано в Украине" и поощрения потребления украинских товаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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"В сотрудничестве с Visa мы надеемся предложить бизнесу новые возможности для развития", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

Одним из направлений сотрудничества станет, в частности, работа по популяризации электронных платежей. Это позволит сделать финансовые транзакции более прозрачными, будет способствовать детенизации экономики, созданию справедливой конкурентной среды, объясняют в министерстве.

Также акцент будет сделан на улучшение обслуживания клиентов. Минэкономики рассчитывает, что Visa поможет реализовать инновационные платежные решения, поощряющие потребителей покупать украинские товары, предлагая им выгодные условия.

"Во времена полномасштабного вторжения украинская экономика сталкивается с множеством вызовов, и в этих условиях поддержка малых предпринимателей становится особенно важной. Именно на это и направлено наше партнерство с Минэкономики", — заявила старшая вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине Кристина Дорош.

Ранее компания Visa присоединилась к реализации Национального кешбэка, как операционный партнер программы.

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1 октября Минэкономики показало результаты тестирования Национального кешбэка: когда будет выплата.

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