Украинский бизнес получит 20 млн евро помощи от Еврокомиссии через польский госбанк

Это уже второй пакет помощи Еврокомиссии по поддержке украинского малого и среднего бизнеса, реализуемый BGK

Фото: пресс-служба ПриватБанка

Польский государственный банк Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) подписал соглашения с двумя украинскими банками — Кредобанком и ПриватБанком – о поддержке украинского малого и среднего бизнеса за средства ЕС на 20 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба BGK.

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Соглашения реализуют договоренности BGK и Еврокомиссии о поддержке украинского МСБ. Выделенные деньги повысят кредитную привлекательность Кредобанка и ПриватБанка для украинских компаний, работающих вблизи зоны боевых действий, уточняют в BGK.

Это уже второй пакет помощи Еврокомиссии по поддержке украинского МСБ, реализуемый BGK и банком в Украине. С начала 2023 года по июль 2024 года более 100 компаний, в основном из агропродовольственного и промышленного секторов, получили через Кредобанк поддержку на 20 млн евро в рамках первого пакета.

Теперь в программе будет участвовать и ПриватБанк. Финансирование Еврокомиссии будет распределено между украинскими банками поровну — по 10 млн евро.

"Благодаря полученным средствам кредитная деятельность ПриватБанка будет дополнительно обеспечена гарантией Еврокомиссии. Финансирование будет предоставлено для покрытия энергетических потребностей сектора малого и среднего бизнеса в Украине вблизи боевых действий", — говорится в заявлении ПриватБанка.

В Кредобанке уточняют, по условиям соглашения, сумма гарантии Европейской комиссии будет депонирована на специальном счете в BGK и будет использоваться для возмещения потерь по проблемным кредитам. Гарантия будет покрывать 80% суммы кредита.