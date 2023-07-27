Укрексімбанк більше не приймає на інкасо зношену валюту через зупинку авіасполучення
З 25 липня державний Укрексімбанк призупинив надання банківської послуги "Приймання на інкасо зношених, пошкоджених банкнот іноземної валюти І групи класифікатора іноземних валют НБУ та банкнот іноземних держав, вилучених з обігу".
Як розповіли LIGA.net у пресслужбі банку рішення обумовлене відсутністю попиту на послугу разом з високою собівартістю і складністю операцій через зростання логістичних та інших адміністративних витрат банку внаслідок припинення руху цивільних літаків у повітряному просторі України після повномасштабного вторгнення Росії.
"Поновлення банком можливостей з вивезення на інкасо зношених банкнот за кордон до банків-кореспондентів залежатиме насамперед від відновлення авіасполучення", – зазначили у банку.
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Укрексімбанк разом з відновленням приймання на інкасо банкнот також опрацьовуватиме питання щодо доцільності та можливостей розширення географії надання цієї послуги на всю мережу банку або її частину, додали у пресслужбі.
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