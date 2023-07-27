Укрэксимбанк не принимает на инкассо изношенную валюту из-за остановки авиасообщения

С 25 июля государственный Укрэксимбанк приостановил предоставление банковской услуги "Прием на инкассо изношенных, поврежденных банкнот иностранной валюты I группы классификатора иностранных валют НБУ и банкнот иностранных государств, изъятых из обращения".

Как рассказали LIGA.net в пресс-службе банка решение, обусловленное отсутствием спроса на услугу вместе с высокой себестоимостью и сложностью операций из-за роста логистических и других административных расходов банка вследствие прекращения движения гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины после полномасштабного вторжения России.

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"Восстановление банком возможностей по вывозу на инкассо изношенных банкнот за границу к банкам-корреспондентам будет зависеть прежде всего от возобновления авиасообщения", – отметили в банке.

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Укрэксимбанк вместе с возобновлением приема на инкассо банкнот также будет прорабатывать вопросы целесообразности и возможностей расширения географии предоставления этой услуги на всю сеть банка или ее часть, добавили в пресс-службе.