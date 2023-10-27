В НБУ показали нову монету "Українська мова" та написали диктант — фото

У День української писемності та мови Національний банк ввів в обіг нову пам'ятну срібну монету "Українська мова" номіналом 10 гривень та тиражем 5000 екземплярів. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Після презентації команда НБУ приєдналася до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності.

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Монета продовжує серію "Духовні скарби України". Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

На аверсі монети розміщено стилізовану букву "Ї" із соловейком, що символізує мелодійність української мови, в центрі літери – малий Державний Герб України. На дзеркальному фоні монети розміщено текстуру з контурів літер українського алфавіту, що асоціативно нагадує гніздо як символ дому та оберіг сім'ї.

На реверсі монети – стилізована композиція, що складається з букв українського алфавіту з акцентом на буквах Ґ, Ї, Є, І, які виділяють українську мову фонетично та графічно серед інших культур, що використовують кирилицю.

Купити срібну пам'ятну монету "Українська мова" можна з 27 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. З листопада — у банків-дистриб'юторів: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк.

Також у листопаді планується введення в обіг пам'ятної монети "Українська мова" номіналом 5 гривень з нейзильберу. Очікуваний тираж – до 75 000 штук.

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