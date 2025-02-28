ВАКС буде судити колишнього голову Нацбанку Шевченка

Справу про заволодіння коштами Укргазбанку у 2014-2020 роках скерували до суду

Кирило Шевченко (Фото: пресслужба Нацбанку)

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду справу проти Кирила Шевченка, колишнього голови Національного банку України. Про це йдеться на сайті НАБУ.

Справа Шевченка стосується періоду його роботи головою правління Укргазбанку у 2014-2020 роках.

За версією слідства, організована група під керівництвом Шевченка заволоділа 206 млн грн коштів банку шляхом оплати фіктивних посередницьких послуг із залучення коштів великих клієнтів і державних установ. Насправді клієнти розміщували депозити в Укргазбанку самостійно або за рішенням Кабміну, але банк платив агентам за послуги, що фактично не надавались.

Агентами були спеціально створені для цієї схеми ФОП, самозайняті особи та юридичні особи, які припиняли діяльність після отримання грошей.

Серед обвинувачених, окрім Шевченка: колишній заступник голови правління (який також був заступником міністра юстиції), колишні керівники одного з департаментів банку, колишній керівник обласної дирекції банку, а також троє фіктивних партнерів, серед них і колишній перший заступник генерального прокурора.

Їм інкримінують ст. 191 (привласнення), ст. 255 (участь у злочинній організації), ст. 209 (відмивання грошей) і ст. 366 (службове підроблення) КК України залежно від ролі у схемі.

Ще вісім учасників злочину вже отримали обвинувальні вироки на підставі угод про визнання винуватості. Вони погодились надати викривальні показання, відшкодували 35 млн грн збитків і перерахували 14,726 млн грн на підтримку Збройних Сил України.

Шевченко свою вину не визнає, а навпаки – вважає себе рятівником Укргазбанку. В інтерв'ю LIGA.net він казав, що співпраця з агентами була антикризовим рішенням і звичайною ринковою практикою, яку просто до нього ніхто не застосовував у держбанках.

"Звичайно, використання цього інструменту у державному банку було абсолютно нестандартним рішенням. Воно, до речі, дало можливість не просто врятувати банк від банкрутства, а вивести його на лідерські позиції та зробити одним із лідерів ринку", – сказав Шевченко.

Він вважає, що без застосування цього інструменту Укргазбанк міг би просто зникнути.