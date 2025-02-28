ВАКС будет судить бывшего главу Нацбанка Шевченко

Дело о завладении средствами Укргазбанка в 2014-2020 годах было направлено в суд

Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба Нацбанка)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд дело против Кирилла Шевченко, бывшего главы Национального банка Украины. Об этом говорится на сайте НАБУ.

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Дело Шевченко касается периода его работы главой правления Укргазбанка в 2014-2020 годах.

По версии следствия, организованная группа под руководством Шевченко завладела 206 млн грн средств банка путем оплаты фиктивных посреднических услуг по привлечению средств крупных клиентов и государственных учреждений. На самом деле клиенты размещали депозиты в Укргазбанке самостоятельно или по решению Кабмина, но банк платил агентам за услуги, которые фактически не предоставлялись.

Агентами были специально созданные для этой схемы ФОП, самозанятые и юридические лица, которые прекращали деятельность после получения денег.

Среди обвиняемых, кроме Шевченко: бывший заместитель председателя правления (который также был заместителем министра юстиции), бывшие руководители одного из департаментов банка, бывший руководитель областной дирекции банка, а также трое фиктивных партнеров, включая бывшего первого заместителя генерального прокурора.

Им инкриминируют ст. 191 (присвоение), ст. 255 (участие в преступной организации), ст. 209 (отмывание денег) и ст. 366 (служебный подлог) УК Украины в зависимости от роли в схеме.

Еще восемь участников преступления уже получили обвинительные приговоры на основании соглашений о признании виновности. Они согласились предоставить обличительные показания, возместили 35 млн грн убытков и перечислили 14,726 млн грн на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Шевченко свою вину не признает, а наоборот считает себя спасителем Укргазбанка. В интервью LIGA.net он говорил, что сотрудничество с агентами было антикризисным решением и обычной рыночной практикой, которую просто до него никто не применял в госбанках.

"Конечно, использование этого инструмента в государственном банке было абсолютно нестандартным решением. Оно, кстати, дало возможность не просто спасти банк от банкротства, а вывести его на лидерские позиции и сделать одним из лидеров рынка", – сказал Шевченко.

Он считает, что без применения этого инструмента Укргазбанк мог просто исчезнуть.