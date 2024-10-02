Валюта дорожчає: Який курс долара Нацбанк встановив на 3 жовтня

Нацбанк на 3 жовтня зафіксував курс гривні на рівні 41,2755 грн за долар

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Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 3 жовтня, курс гривні відносно долара впав на 3 коп. і складає 41,2755 грн за один долар.

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Стосовно євро національна валюта майже не змінилась і становить 45,7147 грн за одне євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара на 2 жовтня склав 41,06 грн, курс продажу – 41,56 грн. Готівковий курс євро для купівлі досяг 45,47 грн, для продажу – 46,23 грн.