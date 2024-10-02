Валюта дорожает: Какой курс доллара Нацбанк установил на 3 октября

Нацбанк на 3 октября зафиксировал курс гривни на уровне 41,2755 грн за доллар

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 3 октября, курс гривни по отношению к доллару упал на 3 коп. и составляет 41,2755 грн за один доллар.

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Относительно евро национальная валюта почти не изменилась и составляет 45,7147 грн за один евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара на 2 октября составил 41,06 грн, курс продажи – 41,56 грн. Наличный курс евро для покупки достиг 45,47 грн, для продажи – 46,23 грн.