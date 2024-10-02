Евро в банках подешевел на 23 копейки, а какой курс доллара 2 октября

Доллар снова дорожает, а евро дешевеет

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Сколько стоит доллар

В среду, 2 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 5 коп. и составляет 41,06 грн. Курс продаж вырос на 4 коп. — до 41,56 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,5 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,47 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 23 коп. и составляет 45,47 грн. Курс продажи упал на 21 коп. — до 46,23 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,6 грн, максимальный – 45,9 грн. Для продажи минимальный курс – 45,99 грн, а максимальный – 46,4 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 4 коп. и составил 10,29 грн. Курс продаж опустился на 5 коп. — до 10,87 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,7 грн, максимальный – 10,58 грн. Для продажи минимальный курс – 10,7 грн, а максимальный – 11,1 грн.

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