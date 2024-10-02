Євро в банках подешевшав на 23 копійки, а який курс долара 2 жовтня

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Скільки коштує долар

У середу, 2 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, виріс на 5 коп. і складає 41,06 грн. Курс продажу виріс на 4 коп. — до 41,56 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,5 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,47 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 23 коп. і становить 45,47 грн, курс продажу впав на 21 коп. — до 46,23 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,6 грн, максимальний – 45,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,99 грн, а максимальний – 46,4 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого знизився на 4 коп. і склав 10,29 грн. Курс продажу опустився на 5 коп. — до 10,87 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,7 грн, максимальний – 10,58 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,7 грн, а максимальний – 11,1 грн.

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