Валюта в банках дешевшає: який курс долара 26 вересня
Скільки коштує долар
У четвер, 26 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 9 коп. і складає 41,06 грн. Курс продажу опустився на 7 коп. — до 41,58 грн.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,7 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,48 грн, максимальний – 41,8 грн.
Готівковий курс євро в банках
Середній курс купівлі євро опустився на 11 коп. і становить 45,75 грн, курс продажу зменшився на 7 коп. — до 46,54 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить 45 грн, максимальний – 46,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,29 грн, а максимальний – 46,8 грн.
Який курс польського злотого
Середній курс купівлі польського злотого впав на 5 коп. і склав 10,36 грн. Курс продажу знизився на 4 коп. — до 10,95 грн.
Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,7 грн, максимальний – 10,69 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,85 грн, а максимальний – 11,1 грн.
Курси валют можна переглянути на нашому сайті.