Валюта в банках дешевеет: какой курс доллара 26 сентября

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Сколько стоит доллар

В четверг, 26 сентября, средний курс покупки наличного доллара, в украинских банках по сравнению, со средой упал на 9 коп. и составляет 41,06 грн. Курс продаж опустился на 7 коп. до 41,58 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,7 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,48 грн, максимальный – 41,8 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро опустился на 11 коп. и составляет 45,75 грн, курс продажи уменьшился на 7 коп. до 46,54 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 45 грн, максимальный – 46,1 грн. Для продажи минимальный курс – 46,29 грн, а максимальный – 46,8 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 5 коп. и составил 10,36 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. до 10,95 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,7 грн, максимальный – 10,69 грн. Для продажи минимальный курс – 10,85 грн, а максимальный – 11,1 грн.

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