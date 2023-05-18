Валюта продовжує дешевшати. Готівкові курси

У четвер, 18 травня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, впав на 3 коп. і становить 37,14 грн. Курс продажу знизився на 7 коп. до 37,66 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,9 грн, максимальний – 37,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,4 грн, максимальний – 38,05 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 13 коп. і становить 40,26 грн. Середній курс продажу впав на 20 коп. до 41,12 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,8 грн, максимальний – 40,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,75 грн, максимальний – 41,5 грн.

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