Валюта продолжает дешеветь. Наличные курсы

В четверг, 18 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 3 коп. и составляет 37,14 грн. Курс продаж снизился на 7 коп. до 37,66 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,35 грн. Для продажи минимальный курс – 37,4 грн, максимальный – 38,05 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 13 коп. и составляет 40,26 грн. Средний курс продаж упал на 20 коп. до 41,12 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,8 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 41,5 грн.

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