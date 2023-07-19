Валюта в банках трохи подешевшала. Готівкові курси

У середу, 19 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти вівторка, знизився на 1 коп. і становить 36,64 грн. Курс продажу теж знизився на 1 коп. до 37,35 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,15 грн, максимальний – 36,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,60 грн.

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Середній курс купівлі євро зменшився на 2 коп. і становить 40,93 грн. Середній курс продажу опустився на 4 коп. до 41,97 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 40,25 грн, максимальний – 41,28 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,65 грн, максимальний – 42,25 грн.