Валюта в банках немного подешевела. Наличные курсы
19.07.2023, 10:59
Фото: depositphotos.com
В среду, 19 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником снизился на 1 коп. и составляет 36,64 грн. Курс продаж тоже снизился на 1 коп. до 37,35 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,15 грн, максимальный – 36,95 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,60 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 2 коп. и составляет 40,93 грн. Средний курс продаж опустился на 4 коп. до 41,97 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,25 грн, максимальный – 41,28 грн. Для продажи минимальный курс – 41,65 грн, максимальный – 42,25 грн.
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