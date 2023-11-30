Власники двох банків подали в суд на НБУ – оскаржують ліквідацію

Нацбанк заявив про намір захищати правомірність своїх рішень про ліквідацію Айбокс Банку та банку "Конкорд"

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Власники двох закритих у 2023 році українських банків оскаржили в суді рішення Національного банку про відкликання банківських ліцензій та ліквідацію цих фінустанов. Нацбанк заявив про намір захищати правомірність своїх рішень, йдеться на сайті регулятора.

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"Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Айбокс Банк" та АТ "АКБ "Конкорд", оскаржених у судовому порядку", – сказано в повідомленні.

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію Айбокс Банку та ліквідувати його з 7 березня 2023 року.

Регулятор пояснив рішення тим, що банк допомагав заробляти гральним компаніям: порушував вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів та підтримував ділові відносини з високоризиковими клієнтами, які проводили турніри зі спортивного покеру.

Акціонерами Айбокс Банку є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.

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1 серпня Нацбанк відкликав банківську ліцензію та вирішив ліквідувати банк "Конкорд", акціонерами якого є Олена та Юлія Сосєдки. Банк покарали за систематичні порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей.