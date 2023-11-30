Владельцы двух банков подали в суд на НБУ – обжалуют ликвидацию
Владельцы двух закрытых в 2023 году украинских банков обжаловали в суде решение Национального банка об отзыве банковских лицензий и ликвидации этих банков. Нацбанк заявил о намерении защищать правомерность своих решений, говорится на сайте регулятора.
"Национальный банк будет защищать в суде правомерность решений об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Айбокс Банк" и АО "АКБ "Конкорд", обжалованных в судебном порядке", – говорится в сообщении.
Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировать его с 7 марта 2023 года.
Регулятор объяснил решение тем, что банк помогал зарабатывать игорным компаниям: нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов и поддерживал деловые отношения с высокорисковыми клиентами, проводившими турниры по спортивному покеру.
Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова, владеющая 24,98% акций.
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1 августа Нацбанк отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк "Конкорд", акционерами которого являются Елена и Юлия Соседки. Банк наказали за систематические нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег.
- 20 июля НБУ решил вывести с рынка Сенс Банк из-за санкций против его акционеров. Но поскольку он был системно важен, его решили национализировать, поэтому он продолжает работу.