Власницю Айбокс Банку будуть заочно судити в Києві

БЕБ передало обвинувальний акт проти Альони Шевцової в Голосіївський суд

Фото: Айбокс Банк / Facebook

Бюро економічної безпеки передало до суду справу за обвинуваченням співвласниці Айбокс Банку Альони Шевцової. Справу буде розглядати Голосіївський районний суд Києва, повідомляють на порталі Судової влади.

Разом з Шевцовою будуть судити двох колишніх менеджерок цього банку – Ірину Циганок і Зою Нестеровську.

Циганок недавно затримали в Польщі за запитом України. Шевцова і Нестеровська перебувають у розшуку.

Вони фігурують у справі про міскодинг (навмисне неправильне кодування банківських операцій) на суму 5 млрд гривень.

Шевцовій та іншим фігурантками інкримінують незаконну діяльність з проведення азартних ігор і відмивання грошей – ст. 203-2 і ст. 209 Кримінального кодексу.

"Підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів нелегальних казино з використанням міскодингу. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку. Гравці онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. Однак у призначенні платежу вони вказували оплату товарів і послуг, що не існували", – повідомляло БЕБ.